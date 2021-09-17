Рост продолжается: В Украине выявили более 6600 случаев коронавируса за сутки

За четверг, 16 сентября, в Украине выявили 6 624 новых случая заражения коронавирусом, что на 880 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 914 пациентов, а 99 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 338 164 человек. Из них выздоровели 2 228 543 пациента, а умерли 54 750 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).



Вчера провели 75 280 тестирований на коронавирус.

В правительстве анонсировали, что 20 сентября вступят в силу новые карантинные ограничения — вся Украина перейдет в «желтую» зону. Вместе с тем вакцинированные люди получат преференции.