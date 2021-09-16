Рост заболеваемости: В Украине выявили более 5700 случаев коронавируса за сутки

За среду, 15 сентября, в Украине выявили 5 744 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 104 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 499 пациентов, а 101 человек умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 331 540 человек. Из этого количества выздоровели 2 226 629 пациентов, а умер 54 651 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), городе Киев (362) и Одесской (347) областях.



Вчера провели 72 931 тестирование на коронавирус.

В правительстве анонсировали, что 20 сентября вступят в силу новые карантинные ограничения. Вместе с тем вакцинированные люди получат преференции.