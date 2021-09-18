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«ДНР» частично запустила Енакиевский металлургический завод после длительного простоя

18 сентября 2021, 12:11

«ДНР» частично запустила Енакиевский металлургический завод после длительного простоя

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) возобновил выпуск стали. Предприятие простаивало почти восемь месяцев, сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».

Как утверждает начальник конвертерного цеха ЕМЗ Алан Секинаев, планируется «выходить на проектные мощности, это 3 млн тонн стали в год».

Он добавил, что на сегодняшний день работает только один конвертер из трех, а также две установки печь-ковш и две машины непрерывного литья заготовки.

По его словам, для работы второго конвертера ожидается поставка чугуна, а третий находится на капремонте.

На ЕМЗ уточнили, что производство было приостановлено с февраля 2021 года.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис» (ВТС), которая является фактическим промышленным монополистом на этих территориях.

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис». До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.

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