В России микроавтобус с жителями Донбасса попал в ДТП. Есть пострадавшие

Грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились жители Донбасса. Фото: МВД РФ

В Воронежской области России грузовик «Шакман» столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились пассажиры с неподконтрольной Украине части Донбасса. Авария произошла 19 сентября на дороге М-4 «Дон».



По данным областного управления МВД, водитель грузовика при повороте налево в технологический съезд, не предоставил преимущество в движении, допустил столкновение с попутным микроавтобусом. В результате удара автобус отбросило на разделительную полосу, где произошел наезд на стоящий автомобиль КамАЗ.



В результате ДТП 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних 12 и 17 лет, трое мужчин в возрасте 34, 45 и 64 лет, а также семь женщин в возрасте от 18 до 63 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.



МЧС группировки «ДНР» уточняет, что среди пострадавших 8 человек — жители неподконтрольной Киеву части Донецкой области.