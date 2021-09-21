В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение

Еще семь школ в Луганске 22 сентября перейдут на дистанционный формат обучения в связи с превышением уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной группировке «ЛНР» «администрации» города.



Там уточнили, что речь идет о таких учебных заведениях: Луганское учебно-воспитательное объединение «Спортивная академия «Заря», средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 11, СОШ № 20 имени Демехина, СОШ № 27 имени княгини Ольги, СОШ № 53, специализированная школа № 57 имени Петрова и СОШ № 58 имени Мороза.



Занятия в обычном режиме планируется возобновить 4 октября.

С 20 сентября пять луганских школ уже перешли на дистанционное обучение.