Рада переименовала праздник 14 октября на День защитников и защитниц Украины

Верховная Рада переименовала государственный праздник День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины. Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержали 317 народных депутатов.



В Вооруженных силах Украины служат 31 757 женщин, указывает автор законопроекту Марина Бардина («Слуга народа»). Около тысячи из них — старшие офицеры, говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные министерства обороны Украины.



Статус участника боевых действий за участие в АТО / ООС получили 9 916 женщин-военнослужащих, с 2014 года 166 награждены государственными наградами.

День защитника Украины как государственный праздник отмечают с 14 октября 2014 года.