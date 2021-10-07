В «ЛНР» рассказали, как будут работать посты на КПВВ и «граница» с Россией при отключении электроэнергии

Группировка «ЛНР» предупредила об изменениях в работе «таможни» на период с 8 по 10 октября, когда в отдельных районах Луганской области отключат электроэнергию.



Как сообщил пресс-центр «государственного таможенного комитета ЛНР», «таможенные посты» на границе с Россией и на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией в период планового отключения электроэнергии с 8 по 10 октября будут работать в штатном режиме.



«Для грузовых автомобилей будет ограничена процедура смены таможенного поста, то есть транспортные средства коммерческого назначения смогут въехать в республику только через пункт пропуска, указанный в предварительной декларации или предварительном сообщении», – отмечается в сообщении.



В «ЛНР» также уточнили, что «внутренние таможенные посты "Луганск", "Стаханов", "Антрацит" и "Свердловск" в выходные дни 9 и 10 октября осуществлять свою деятельность не будут».

В ОРЛО готовится масштабное отключение электроэнергии с 8 по 10 октября. Как сообщило «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности» при группировке «ЛНР», отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа». Эта высоковольтная линия является основным источником электропитания ОРЛО. На время выполнения ремонтных работ будет ощущаться дефицит мощности электрической энергии.