Ермак и Нуланд обсудили роль США в урегулировании конфликта на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместительница государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд провели переговоры, во время которых обсудили, в том числе, вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



В частности, обсуждалось роль США в урегулировании.



«Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины», — сообщил Ермак в Twitter.

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