США возложили на Россию ответственность за закрытие миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Россия несет полную ответственность за закрытие наблюдательной миссии ОБСЕ в пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Об этом заявила представительница США в ОБСЕ Кортни Австриан.



Она отметила, что эта миссия сыграла важную роль на протяжении последних семи с лишним лет, обеспечивая прозрачность перемещений между Россией и подконтрольными ей территориями на востоке Украины.



По словам Австриан, работа этой небольшой миссии фундаментально связана с обязательством, взятым Россией при подписании Минского протокола в сентябре 2014 года, который «обеспечивает постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ».



«Россия несет исключительную ответственность за закрытие миссии, поскольку ее возражение против продолжения мандата миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы глубоко обеспокоены, намерена ли Россия выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной», — подчеркнула представительница США.



Она добавила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить продолжающуюся агрессию против Украины, внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта и выполнить свои обязательства согласно Минскому протоколу, разрешив наблюдение за российско-украинской границей в тех районах, которые находятся под контролем России.

Россия отказалась поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.



В министерстве иностранных дел Украины этот шаг Москвы назвали саботажем выполнения Минских соглашений. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».



Франция и Германия сожалеют о решении Российской Федерации не продлевать мандат пограничной миссии ОБСЕ на блокпостах «Гуково» и «Донецк».