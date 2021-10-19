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Донетчина и Херсонщина — «красные», но это не повлияет на работу КПВВ

19 октября 2021, 22:15

Донетчина и Херсонщина — «красные», но это не повлияет на работу КПВВ

Донецкая и Херсонская области сейчас находятся в «красной» зоне эпидопасности из-за распространения коронавируса. Однако это не отразится на правилах пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), расположенных в данных регионах. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает телеканал «Дом».

«Карантинные правила могут распространяться больше внутри территории Украины. А вот правила работы КПВВ — как на границе с оккупированным Крымом, так и на линии разграничения на востоке нашей страны — пока неизменны», — сообщил Демченко.

Демченко напомнил, что для прибывающих из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) действуют единые правила пересечения КПВВ. При этом на пунктах пропуска на Донбассе работа осложнена из-за действий со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР».

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Группировка «ЛНР» с 10 октября ограничила пересечение через КПВВ «Станица Луганская». Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с местной пропиской отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам. Данные ограничения установлены до 10 ноября 2021 года.

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