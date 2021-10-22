«ЛНР» продлила каникулы в школах и дистанционное обучение в вузах

В отдельных районах Луганской области были продлены школьные каникулы до 3 ноября. Такое решение приняла «Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» при «правительстве» группировки «ЛНР».



Кроме того, «до особого распоряжения» был продлен дистанционный режим обучения в вузах и техникумах.



Свое решение в «ЛНР» объяснили сложной эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших среди сотрудников и обучающихся.



Изначально «ЛНР» объявила каникулы в школах с 13 октября. Другие образовательные учреждения перевели на дистанционный режим работы.