Российская певица Чичерина заявила, что выступит под офисом ОБСЕ в Донецке

Российская певица Юлия Чичерина сообщила, что в субботу присоединится к акции у гостиницы Park Inn в оккупированном Донецке, где находится штаб-квартира ОБСЕ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.



Чичерина заявила, что утром в субботу присоединится к «протестующим у здания ОБСЕ», чтобы поддержать «российского гражданина Андрея Косяка».



«Спою вам несколько песен», — добавила она.



С начала российской агрессии на востоке Украины Чичерина поддерживает действия незаконных вооруженных формирований. Певица неоднократно выступала на подконтрольной боевикам территории.



Чичерина находится в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, что запрещает ей въезд на территорию страны.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Пророссийские митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.