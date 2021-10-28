Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» может призвать Россию ввести своих «миротворцев» на Донбасс

28 октября 2021, 11:45

«ДНР» может призвать Россию ввести своих «миротворцев» на Донбасс

Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут публично призвать Россию ввести свои миротворческие войска на Донбасс. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники.

По данным организации, в начале этой недели в «министерство информации ДНР» поступила команда о продвижении темы о необходимости ввода миротворческих войск РФ в связи с тем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ якобы не выполняет свои функции.

«Информацию о необходимости ввода миротворческих войск РФ должны озвучивать лидеры общественного мнения НВФ "ДНР" в СМИ и социальных сетях и на массовых мероприятиях, которые пройдут с 4 по 10 ноября. Главари НВФ "ЛНР" и "ДНР" также выскажутся и призовут РФ ввести миротворческие войска», — подчеркивает «Восточная правозащитная группа».

Ранее призыв ввести российских «миротворцев» уже озвучил руководителей движения «Донецкая республика» Алексей Муратов и соратник главы «ДНР» Дениса Пушилина со времен финансовой пирамиды «МММ» Алексей Муратов. 22 октября на сайте «Политнавигатор» вышла колонка Муратова под заголовком «В ДНР просят Россию ввести в Донбасс миротворцев».

Правда, на данный момент публикация Муратова на этом сайте недоступна. «Новости Донбасса» нашли ее в кэше Google.

В своей колонке Муратов утверждал, что «Миссия ОБСЕ, работающая на территории ЛДНР, действует в интересах Запада и патронируемого им киевского режима, а потому ее деятельность следует прекратить».

«В этой связи жители Донбасса предлагают действенное решение проблемы: ввести на территорию ЛДНР и оставшейся части Украины миротворческий контингент России. Как только это произойдет, война прекратится на следующий же день», — подчеркнул Муратов.

Еще по теме

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Миротворцы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:37
«ЛНР»: 304 заболевших и 28 умерших от ковида за сутки
09:04
На неработающей шахте в Макеевке найден мертвый мужчина
08:38
«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
17:26
«ЛНР» начала осенний призыв «военнообязанных»
15:48
В Донецке автомобиль сбил насмерть пятилетнего ребенка
11:35
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 92 человека
11:34
«ДНР»: В Донецке произошел взрыв на нефтебазе
09:34
«ЛНР»: Еще 186 заболевших и 46 умерших от ковида
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
12:13
«ДНР»: 132 смерти и почти 1500 новых случаев COVID-19
11:15
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование после разблокирования отеля в Донецке
09:20
«ЛНР»: 42 пациента с COVID-19 умерли за сутки
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 октября
все новости
11:45
«ДНР» может призвать Россию ввести своих «миротворцев» на Донбасс
10:18
В ОБСЕ призвали не допустить дальнейшей эскалации на Донбассе
10:00
От ковида в Донецкой области за сутки умерли 56 человек
09:37
«ЛНР»: 304 заболевших и 28 умерших от ковида за сутки
09:14
Село Трехизбенка в Луганской области попало под обстрел
09:04
На неработающей шахте в Макеевке найден мертвый мужчина
08:45
Число обстрелов на Донбассе увеличилось
08:38
«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»
08:17
В Украине выявили 26 тысяч случаев коронавируса за сутки
07:00
Стратегия экономического развития: какими могут быть налоговые льготы на Донбассе
23:04
Изменений в ТКГ не планируется: Резников — о возможной замене Кравчука на Левочкина
22:49
Гармаш: Украина может обменять боевика «ЛНР» Косяка на удерживаемых в ОРДЛО или России украинцев
22:28
Украина вынесет на Совет ОБСЕ вопрос блокады Миссии в Донецке и Горловке
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
21:37
В соседней с ОРДЛО Ростовской области РФ с 28 октября усиливают карантин
все новости
ВИДЕО
Какое страхование правительство предлагает бизнесу на Донбассе
27 октября, 18:00
На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»
26 октября, 20:30
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
24 октября, 19:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция