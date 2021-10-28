«ДНР» может призвать Россию ввести своих «миротворцев» на Донбасс

Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут публично призвать Россию ввести свои миротворческие войска на Донбасс. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники.

По данным организации, в начале этой недели в «министерство информации ДНР» поступила команда о продвижении темы о необходимости ввода миротворческих войск РФ в связи с тем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ якобы не выполняет свои функции.



«Информацию о необходимости ввода миротворческих войск РФ должны озвучивать лидеры общественного мнения НВФ "ДНР" в СМИ и социальных сетях и на массовых мероприятиях, которые пройдут с 4 по 10 ноября. Главари НВФ "ЛНР" и "ДНР" также выскажутся и призовут РФ ввести миротворческие войска», — подчеркивает «Восточная правозащитная группа».



Ранее призыв ввести российских «миротворцев» уже озвучил руководителей движения «Донецкая республика» Алексей Муратов и соратник главы «ДНР» Дениса Пушилина со времен финансовой пирамиды «МММ» Алексей Муратов. 22 октября на сайте «Политнавигатор» вышла колонка Муратова под заголовком «В ДНР просят Россию ввести в Донбасс миротворцев».



Правда, на данный момент публикация Муратова на этом сайте недоступна. «Новости Донбасса» нашли ее в кэше Google.



В своей колонке Муратов утверждал, что «Миссия ОБСЕ, работающая на территории ЛДНР, действует в интересах Запада и патронируемого им киевского режима, а потому ее деятельность следует прекратить».



«В этой связи жители Донбасса предлагают действенное решение проблемы: ввести на территорию ЛДНР и оставшейся части Украины миротворческий контингент России. Как только это произойдет, война прекратится на следующий же день», — подчеркнул Муратов.