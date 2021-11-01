Жителям ОРДЛО придется брать своих детей в поездку за российским паспортом

С 1 ноября вступили в силу изменения в порядок получения российских паспортов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которые есть дети возрастом от 6 лет. Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».



Теперь местные жители, которые включили в заявление о приеме в гражданство РФ детей в возрасте 6 лет и старше, будут ездить в пункты выдачи паспортов РФ вместе с ними.



Ребенка необходимо взять с собой, чтобы вместе с ним пройти дактилоскопическую регистрацию — сдать отпечатки пальцев.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 миллиона незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 миллионов.