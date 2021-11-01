Украина собирается сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

Украина к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 65%, после 2060 года — добиться климатической нейтральности. Об этом, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго, завил президент Украины Владимир Зеленский.



Он отметил, что в настоящее время по объему сокращения выбросов Украина занимает 4-е место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН. В то же время он отметил, что важным для Украины есть доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию.

COP26 — Конференция ООН по вопросам изменения климата начался в Глазго, Великобритания, 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.