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Отставку пятерых министров Рада рассмотрит на заседании 3 ноября

02 ноября 2021, 20:32

Отставку пятерых министров Рада рассмотрит на заседании 3 ноября

Верховная Рада на пленарном заседании в среду 3 ноября рассмотрит кадровые вопросы в Кабинете министров. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он перечислил вопросы, которые рассмотрят народные депутаты:

- об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

- об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьера – министра экономики;

- об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

- об увольнении Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

- об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.

Вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников может стать министром обороны вместо Андрея Тарана, который 2 ноября подал в отставку. В кресле главы Минреинтеграции Резникова заменит нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук. Министром стратегической промышленности вместо Олега Уруского планируется назначить Павла Рябикина, который покинет пост начальника Гостаможни. Кроме того, планируется увольнение министра экологии Романа Абрамовского. Ожидается, что его заменит один из заместителей.

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