Жену Семенченко подозревают в краже средств батальона «Донбасс»

Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыто присвоение и растрата средств «Благотворительного фонда батальона "Донбасс"». В этом подозревают жену бывшего народного депутата и комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко.



По информации пресс-службы ведомства, подозреваемая в хищении средств женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные.



«Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен. Все это — из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона», — говорится в сообщении СБУ, где не указано имя подозреваемой.



Отмечается, что женщине объявлено о подозрении в совершении кражи (согласно ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).



В то же время жена Семенченко Наталья Московец (Музыка) сообщила в Facebook, что СБУ вручила ей подозрение в краже.



«Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. Причем сделали это на видеокамеру у кафе. Теперь я злостная воровка. Ст. 185, ч. 3, карается лишением свободы от трех до шести лет. Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк (рассматривает дело Семена Семенченко — Ред.). Осталось понять, на кого оставить троих детей», — написала жена Семенченко.

Семена Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



По версии следствия, летом 2018 года «внештатный агент НАБУ» Евгений Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.