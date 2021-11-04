Верещук считает, что русскому языку на Донбассе не нужен статус регионального

Новоназначенный вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не поддерживает идею о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе. Она выступает против принятия отдельного закона об этом статусе.



«Что особенного имеет русский язык на Донбассе по сравнению с русским языком во Львовской области? Я знаю, что люди нормально и спокойно работают и разговаривают на русском – в той же Львовской, Харьковской, Запорожской, Полтавской или любой другой области, люди работают и особенность его (русского языка) статуса закреплена в Конституции, а именно в 10-й статье. Вот, 10-ю статью выполнить и не надо никаких особенных статусов», – сказала Верещук «Українським новинам».

По ее словам, вопрос языка сейчас не стоит на повестке дня, и он точно не должен быть причной для конфликта.



Верещук считает, что надо сначала разобраться с условиями жизни, работы и отдыха жителей Донбасса.



«По состоянию на сегодня мы точно должны вынести за скобки вопрос языка, потому что тут вопрос человеческого выживания и существования», – добавила она.

Верховная Рада назначила Верещук вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексей Резников, который ранее занимал эту должность, возглавил министерство обороны.