СМИ: Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ и тепло

Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом пообещала отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст обновленного меморандума, который есть в распоряжении журналистов.



Ожидается, что с мая 2022 года цены будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения, в результате чего тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти.



Сейчас весь потребительский газ «Укргаздобычи» продается «Нафтогазу», который перепродает его энергосбытовым компаниям и предприятиям по льготной цене, устанавливаемой правительством. Согласно меморандуму с МВФ, с мая 2022 года до 50% газа должно ежегодно продаваться на бирже «на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка». А с 2024 года «Укргаздобыча» должна будет продавать на бирже уже 100% своего газа.



В Кабинете министров содержание меморандума официально не комментируют. При этом один из чиновников, знакомый с достигнутыми договоренностями, не под запись рассказал «РБК-Украина», что при подготовке документа исходили из того, что весной импортная цена газа существенно снизится, а потому роста тарифов в Украине удастся избежать. «Мы пока прогнозируем, что цена [по новому годовому контракту] будет плюс-минус такая же, как сейчас», — сказал собеседник.



Издание отмечает, что на уровне действующей цена газа для населения может остаться лишь в случае падения мировой цены ниже 300 долларов. Это может произойти после покрытия дефицита газа в Европе Россией за счет увеличения поставок через Украину, на что РФ пока не идет. Или после запуска газопровода «Северный поток-2», хоть этот вариант политически и экономически невыгоден Украине.