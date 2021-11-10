Зеленский указал на отсутствие движения российских войск к границе Украины

Украина владеет полной информацией о ситуации на границе с Россией и готова дать отпор при необходимости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении. Недавнее перемещение российских войск вдоль границы с Украиной он назвал «психологическим давлением» и сообщил, что украинская сторона находится в контакте с западными партнерами.



«Недавно появилась информация о возможном обострении "болезни" — наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и повышении их концентрации. Прежде всего, мы благодарны нашим партнерам за информацию. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе», — сказал Зеленский.



Он напомнил, что скопления и перемещения войск РФ происходят восьмой год подряд.



«Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно», — отметил президент.

2 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.



Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.