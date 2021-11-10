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США выделят Украине финансирование после прекращения поставок угля из РФ

10 ноября 2021, 23:49

США выделят Украине финансирование после прекращения поставок угля из РФ

США предоставят Украине новое финансирование для помощи ей в диверсифицикации энергетических ресурсов, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским», — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

По словам Блинкена, РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа.

«Мы видим, что вы сталкиваетесь с трудным положением в области энергетики. Прежде всего, Россия может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа. Она может это сделать», — сказал Блинкен.

Он отметил, что в прошлом Россия использовала энергию как оружие, политический инструмент.

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