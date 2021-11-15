Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Внутри НАТО нет консенсуса относительно членства Украины — Столтенберг

15 ноября 2021, 10:36

Внутри НАТО нет консенсуса относительно членства Украины — Столтенберг

Журналист Джонатан Свон напомнил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что Украине обещали членство в Альянсе еще в 2008 году, однако этого так и не произошло, а часть ее территории сейчас оккупирована Россией. В ответ Столтенберг отметил, что внутри Альянса нет полного консенсуса относительно присоединения Украины. Интервью Свона со Столтенбергом вышло на телеканале HBO.

Журналист поинтересовался, что будет делать НАТО, если РФ нападет на Украину. Столтенберг в ответ заявил, что Альянс внимательно следит за перемещением российских войск вблизи границы Украины: «На прошлой неделе я встречался с Президентом Зеленским и еще раз выразил поддержку со стороны НАТО территориальной целостности и суверенитету Украины. Я знаю, что он (президент Зеленский — прим.) хочет большего... Он хочет полного членства (в Альянсе — прим.)».

Читайте также:

Столтенберг: России не стоит бояться вступления Украины в НАТО

Свон подчеркнул, что Украина «хочет реальной полноценной защиты от России». «Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили. Она до сих пор захвачена Россией», — напомнил он.

«Украина не член НАТО, но прежде всего мы укрепили наше партнерство, и мы работаем с ними гораздо теснее», — ответил Столтенберг. Однако на Украину не распространяется положения о коллективной обороне (статья 5 Североатлантического договора), так как не является частью Альянса, отметил генсек НАТО.

По его словам, чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. «Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины к вступлению», — аргументировал он.

В свою очередь, журналист отметил, что среди стран НАТО есть те, правительства которых «глубоко коррумпированы и недемократические», а также высказал сомнения в демократичности Турции, несмотря на то, что она является членом НАТО. По мнению Свона, Альянс не хочет провоцировать Россию и воевать с ней: «И это опасный урок, ведь Путин видит: чтобы остановить вступление страны в НАТО, нужно на нее напасть».

Читайте также:

Уровень военной опасности вдоль украинских границ как перед оккупацией Крыма — Арестович

Еще по теме

Люди
Йенс Столтенберг
Организации
Нато
Прочее
Украина-нато

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
21:54
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
11:01
КПВВ «Еленовка» откроют 15 ноября: как пересечь
09:29
«ЛНР»: 103 человека заболели, 27 умерли от COVID-19
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
12:52
«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей
12:40
В неподконтрольном Моспино пятеро детей едва не погибли из-за угарного газа
10:25
На неподконтрольной Донетчине снова 1,5 тысячи заболевших ковидом за сутки
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
19:02
Умер от ножевых ранений: Денисова сообщила подробности смерти пленного в колонии «ДНР»
18:37
Россия укрепляет ударную военную группировку в ОРДЛО — правозащитники
16:32
В «ДНР» подтвердили передачу шахтоуправления «Донбасс» в управление ДМЗ Андреева
все новости
10:36
Внутри НАТО нет консенсуса относительно членства Украины — Столтенберг
10:30
Ковид на Донетчине: 542 заболевших и один умерший за сутки
10:12
Кулеба сегодня обсудит с главами МИД Германии и Франции активизацию работы в Нормандском формате
09:32
Вице-спикер Рады допустил продление закона об «особом статусе» ОРДЛО
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
08:53
Штаб зафиксировал 19 обстрелов украинских позиций за сутки на Донбассе
08:12
Около 11 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
21:54
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
17:29
Боевики применили ракетный комплекс и артиллерию, ВСУ стреляли в ответ
16:55
Уровень военной опасности вдоль украинских границ как перед оккупацией Крыма — Арестович
16:05
Кулеба рассказал высокому представителю ЕС о ситуации на Донбассе и вдоль украинской границы
14:32
На Донбассе от COVID-19 умерли 24 человека, еще 876 заболели
12:49
Директора «Гарантированного покупателя» уволили на почве конфликта Банковой и Ахметова
11:16
В Невельском обстрелами повреждены и разрушены дома, из-под завалов доставали людей
все новости
ВИДЕО
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
12 ноября, 19:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция