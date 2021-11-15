Внутри НАТО нет консенсуса относительно членства Украины — Столтенберг

Журналист Джонатан Свон напомнил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что Украине обещали членство в Альянсе еще в 2008 году, однако этого так и не произошло, а часть ее территории сейчас оккупирована Россией. В ответ Столтенберг отметил, что внутри Альянса нет полного консенсуса относительно присоединения Украины. Интервью Свона со Столтенбергом вышло на телеканале HBO.



Журналист поинтересовался, что будет делать НАТО, если РФ нападет на Украину. Столтенберг в ответ заявил, что Альянс внимательно следит за перемещением российских войск вблизи границы Украины: «На прошлой неделе я встречался с Президентом Зеленским и еще раз выразил поддержку со стороны НАТО территориальной целостности и суверенитету Украины. Я знаю, что он (президент Зеленский — прим.) хочет большего... Он хочет полного членства (в Альянсе — прим.)».

Свон подчеркнул, что Украина «хочет реальной полноценной защиты от России». «Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили. Она до сих пор захвачена Россией», — напомнил он.



«Украина не член НАТО, но прежде всего мы укрепили наше партнерство, и мы работаем с ними гораздо теснее», — ответил Столтенберг. Однако на Украину не распространяется положения о коллективной обороне (статья 5 Североатлантического договора), так как не является частью Альянса, отметил генсек НАТО.



По его словам, чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. «Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины к вступлению», — аргументировал он.



В свою очередь, журналист отметил, что среди стран НАТО есть те, правительства которых «глубоко коррумпированы и недемократические», а также высказал сомнения в демократичности Турции, несмотря на то, что она является членом НАТО. По мнению Свона, Альянс не хочет провоцировать Россию и воевать с ней: «И это опасный урок, ведь Путин видит: чтобы остановить вступление страны в НАТО, нужно на нее напасть».