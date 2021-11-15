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Российский спецназ секретно отрабатывал захват админзданий на юге и востоке Украины — СМИ

15 ноября 2021, 21:14

Российский спецназ секретно отрабатывал захват админзданий на юге и востоке Украины — СМИ

Российские десантники в ходе закрытых учений в Крыму тренировались захватывать админздания и объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Как сообщает издание, в конце сентября на полигоне Опук в восточной части Крыма состоялись учения воздушно-десантных войск РФ. Согласно официальной информации Минобороны России, десантники отрабатывали «наступление и оборону морского побережья от высадки условного противника». Однако учения имели и закрытую часть.

«Их план предусматривал, что подразделения спецназа ФСБ, ГРУ, СВР, а также армейских частей отрабатывали захват объектов критической инфраструктуры и административных зданий на востоке и юге Украины с тем, чтобы спровоцировать в этих регионах "народно-освободительное движение" с последующим обращением к России за помощью в "установлении мира". После чего в дело вступал российский десант "миротворцев"», — говорится в материале.

Cобеседники издания отмечают, что если Кремль решится на реализацию подобного сценария, то одновременно будут активизированы боевые действия на Донбассе и начата концентрация войск на украино-белорусской границе. 

«Опасность высадки десанта тем более становится реальной угрозой, что сегодня Вашингтон на всех площадках — в массмедиа, на пресс-конференциях, встречах с союзниками и по каналам разведки — говорит о том, что россияне в последние недели перемещают войска у границ Украины», — подчеркивает обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко.

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