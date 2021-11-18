Украина просит США включить санкции против России в оборонный бюджет

Украина просит Сенат США включить санкции против «Северного потока-2» в закон об оборонном бюджете в 2022 году (National Defense Authorization Act (NDAA), заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Поскольку Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США отреагировать, включив санкции против "Северного потока-2" в NDAA Сената США. Украина призывает вас не защищать геополитический проект, который сделает Украину более уязвимой для российской агрессии», – написал Шмыгаль на своей странице в Twitter в четверг вечером.



Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток-2», и выразил надежду на их поддержку американским Сенатом.



Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока-2» до завершения создания дочерней компании для эксплуатации немецкого участка магистрали.