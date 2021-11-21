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В Кремле назвали «блестящим шагом» решение опубликовать переписку МИД РФ, Германии и Франции

21 ноября 2021, 13:50

В Кремле назвали «блестящим шагом» решение опубликовать переписку МИД РФ, Германии и Франции

Решение опубликовать переписку между МИД РФ, Германии и Франции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «блестящим».

«Это не традиционно для дипломатии, лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий. Переписку [министра иностранных дел Сергея] Лаврова с европейскими коллегами опубликовали на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, отчаявшись что-то объяснить», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ также отметил, что причина такого решения в том, что «коллеги в Берлине и Париже намеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру».

Ранее в МИД Германии заявили, что МИД России нарушило дипломатическую практику, обнародовав конфиденциальную переписку о Нормандском формате. Кроме того, МИД Франции отреагировал на обнародование переписки аналогичным заявлением.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Там заявили, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в Нормандском формате подвергаются искажению». Кроме того, в переписке Москва настаивает на прямом диалоге Киева группировками «ДНР» и «ЛНР».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что публикацией конфиденциальной переписки, Россия стремится «добить» Нормандский формат, что подрывает остатки доверия к ней.

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