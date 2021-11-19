МИД Германии и Франции обвинили РФ в нарушении дипломатической практики после публикации переписки по «Нормандии»

Министерство иностранных дел Германии заявило, что МИД России нарушило дипломатическую практику, обнародовав конфиденциальную переписку о Нормандском формате.



«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики», — сказал официальный представитель МИД Германии в ответ на запрос DW.



Он подчеркнул, что Германия и Франция в течение месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализацией конкретной повестки дня по мирному урегулированию на основе Минских договоренностей.



Представитель немецкого МИД также призвал российскую сторону от имени Германии «вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам».



Кроме того, МИД Франции отреагировал на обнародование переписки аналогичным заявлением.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Там заявили, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в Нормандском формате подвергаются искажению». Кроме того, в переписке Москва настаивает на прямом диалоге Киева группировками «ДНР» и «ЛНР».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что публикацией конфиденциальной переписки, Россия стремится «добить» Нормандский формат, что подрывает остатки доверия к ней.