Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО

Евросоюз отреагировал на указ президента России Владимира Путина о расширении доступа товаров из отдельных районов Донбасса. Евросоюз сожалеет об этом и призывает Москву отменить документ, который, по мнению Брюсселя, обостряет конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.



«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить предпринимать односторонние действия, которые лишь будут провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины», — сказано в заявлении Стано.



В ЕС отмечают, что этот указ Путина «направлен на дальнейшее отделение временно не контролируемых районов Донецкой и Луганской областей от Украины — в нарушение целей Минских договоренностей».



В Брюсселе подчеркнули, что подобные односторонние действия Москвы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в сфере таможенного контроля, и грозят усилить напряженность, сохранить статус-кво в регионе и воспрепятствовать реинтеграции Украины.

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Путин в своем указе поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.



Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.