В Германии отреагировали на указ Путина о товарах из ОРДЛО

Новый российский указ о признании товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит Минским договоренностям и не ведет к нормализации ситуации. Об этом заявил спикер МИД Германии Кристоф Бургер, передает «Укринформ».



«Подписанный российским президентом Владимиром Путиным 15 ноября указ, облегчающий доставку из контролируемых сепаратистами регионов Украины в РФ товаров и их сертификацию как российских диаметрально противоречит духу и букве Минских соглашений», — подчеркнул Бургер.



Дипломат добавил, что это способствует дальнейшему обострению на востоке Украины.

15 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса.



В этой связи министерство иностранных дел Украины предъявило России ноту протеста. Украина расценивает признание Россией так называемых «сертификатов о происхождении товаров», которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как грубое вмешательство во внутренние дела страны, нарушение ее законодательства и норм международного права.