Посольство Украины в Испании просит не обучать школьников по учебникам с «российским» Крымом

Посольство Украины в Испании обратилось к министру образования страны с требованием отозвать тираж учебников, где аннексированный Крым указан как часть России. Об этом дипломатическое представительство сообщает в Facebook.



Посольство отреагировало на содержание учебника «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства «Edelvives».



«В связи с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовке Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" о принадлежности Крымского полуострова РФ», – говорится в сообщении.

Посольство просит отозвать весь тираж этого учебника из учебных заведений Испании.



Кроме этого посольство призвало украинцев, выявивших аналогичные нарушения, обращаться в издательства и государственные учреждения стран, где были зафиксированы такие случаи.