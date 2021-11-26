В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия

Группировка «ДНР» может запретить местным СМИ и интернет-ресурсам распространять информацию о способах и методах самодельного изготовления огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или восстановления списанного оружия.



Один из так называемых «депутатов ДНР» Владислав Бердичевский выступил с инициативой ввести такой запрет и в отельных районах Донбасса ограничить доступ к сайтам, содержащим подобную информацию.



О том, как группировка будет контролировать подобные ограничения и наказывать СМИ за нарушения, не уточняется. Пока запрет не одобрен остальными членами «народного совета ДНР» – предложение Бердичевского на рассмотрении.

В отдельных районах Донбасса периодически происходят несчастные случаи – местные жители находят оружие или боеприпасы, и дома пытаются их разобрать. Часто подобные инциденты оборачиваются трагедией – боеприпасы взрываются, страдают дети. За хранение боеприпасов и оружия «полиция» может наказать тюремным сроком.