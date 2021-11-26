Ляшко заявил, что производство вакцины от коронавируса запустят в Харькове в 2022 году

Харьковский завод фармацевтической компании «Лекхим» сможет разливать более 10 тысяч доз вакцины против COVID-19 в час, производство планируют запустить в 2022 году. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам рабочей поездки в Харьков.



«Обсудили с руководством предприятия запуск линии производства вакцин по трем позициям, которые важны для государства, — антиковидная вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита», — написал Ляшко в Facebook.



Он отметил, что постановлением Кабмина уже разрешено фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19, с государственными льготами и освобождением оборудования от налогообложения.



«Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности "Лекхима" позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год», — сообщил министр.



Глава Минздрава уточнил, что прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта).



«Запуск уже в 2022 году», — добавил Ляшко.

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