Янукович оспаривает в суде постановление Рады об устранении его с поста президента

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады. Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook.



«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», — написал Кирасир.



Речь идет о постановлении Верховной Рады от 22 февраля 2014 года «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины».



По его словам, Янукович считает, что это «антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами». Экс-президент обвиняет Раду в «государственном перевороте».

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны против Украины и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.



Кроме того, в отношении экс-президента открыто около 10 уголовных производств и наложены санкции.