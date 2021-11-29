У Зеленского отреагировали на предложение Эрдогана стать посредником в переговорах Москвы и Киева

Украинская сторона приветствует желание Турции стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар», — сказал Подоляк



Советник Ермака считает, что правильным для российской стороны было бы не отвергать посреднических усилий президента Турции.



В то же время в Кремле отказались комментировать идею такого формата переговоров. Правда, ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал до заявления Эрдогана.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между властями Украины и России.