В Кремле назвали способ снять напряжение вокруг Украины

Напряженную ситуацию вокруг Украины можно ослабить только если Киев откажется от идей «силового решения проблемы Донбасса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине — имеются в виду, наверное, [предложения] по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», — сказал Песков.



Он также добавил, что «снять напряженность можно только одним путем — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем».



При этом Песков прокомментировал информацию, которая появилась в западных СМИ, о планах наступления России на Украину, и назвал ее «целенаправленными сливами».



«Мы видим явно целенаправленные сливы в западных — как мы говорим, англосаксонских — средствах массовой информации, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину», — добавил пресс-секретарь президента РФ.



Песков напомнил, что Путин настаивает на переговорах о системе гарантий, которые «не могут быть односторонними».

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.