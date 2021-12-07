В Кремле не ждут прорыва от переговоров Путина и Байдена

Сегодняшний разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», — приводит слова Пескова ТАСС.



Комментируя ситуацию вокруг Украины, продвижения НАТО на восток и «красных линий», которые видит для себя Москва в этой связи, Песков заявил, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.



Он напомнил слова Путина о том, что РФ ищет «хороших, предсказуемых отношений» с США. «Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии», — утверждает представитель Кремля.



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что не ждет прорывов от переговоров Байдена и Путина.