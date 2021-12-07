Кулеба не ждет прорывов от переговоров Путина и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ждет прорывов от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.



«Прорывов я бы не ждал», — сказал Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Вместе с тем глава МИД предположил, что во время переговоров Путин «услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства». По словам Кулебы, это будут «убедительные вещи».



Глава МИД также сообщил, что разговор президента Владимира Зеленского с Байденом состоится уже после переговоров последнего с Путиным. До этого позиции сторон были сверены в разговоре Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.