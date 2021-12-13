По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 107 случаев коронавируса, 4 пациента умерли. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 161 480 заболевших COVID-19: 149 131 пациент выздоровел, а 4 884 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганщины подтверждено 4 новых случая инфицирования и 1 летальный случай. С начала пандемии ковидом заболели 58 579 человек, из которых 52 688 пациентов выздоровели, 2087 — умерли.



В отдельных районах Луганской области умерли еще четыре человека с коронавирусом. За все время пандемии группировка «ЛНР» признает 21 071 заболевшего: 17 540 человек выздоровели, а 3 009 — умерли.



Политика



Россия не соглашается на перемирие на Донбассе в период новогодних праздников, выдвигая политические требования, рассказала участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова. По ее словам, делегация РФ выдвигает политические требования — признать субъектность группировок «ДНР» и «ЛНР».



Возможность проведения всеукраинского референдума по Донбассу будет зависеть от того, как сформулирован вопрос, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук .



Европейский союз ввел санкции против российской частной военной компании «Вагнер» и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Украине, Ливии и Сирии.



Общество



Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами смогут получить электронный медицинский сертификат на портале «Госуслуги». Однако для этого анализ на антитела к коронавирусу нужно будет сдать на территории России.



В Донецкой области на территории одной из воинских частей обнаружили тело 26-летнего военнослужащего контрактной службы с простреленной головой.



Бывший председатель «парламента» группировки «ДНР» Андрей Пургин заявил, что в оккупированном Донецке на него готовили покушение.



Причины ухудшения качества воды в Северском Донце еще определяют специалисты. В то же время в неподконтрольных правительству районах «минздрав» группировки «ДНР» призвал пить только очищенную питьевую воду.



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