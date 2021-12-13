В ТКГ рассказали, что требует Россия в обмен на «рождественское перемирие»

Россия не соглашается на перемирие на Донбассе в период новогодних праздников, выдвигая политические требования. Об этом рассказала участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире телеканала «Украина 24».



«Если будет добрая воля Российской Федерации, это реально. Прошлое заседание по этому вопросу было длинным и утомительным, в целом заседание ТКГ в среду, 8 декабря, длилось 9 часов. И пришли очень близко к тому, чтобы подписать документ о прекращении огня в рождественский и новогодний период. Российская Федерация не согласилась, хотя документ был подготовлен», — отметила Иванова.



По ее словам, Россия не соглашается на перемирие не из-за содержания документа.



«Они не могут сказать, что им не нравится. У них нет претензий к самому документу, у них есть политические требования, и они их выдвигают в обмен на подписание документа. Политические требования — это признание субъектности так называемых "ДНР" и ЛНР"», — сказала участница украинской делегации в ТКГ.

Делегация Украины в ТКГ сообщила, что на заседании 9 декабря для «обеспечения устойчивого перемирия» украинская сторона предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации за счет представителей Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат. Однако предложение было отвергнуто Россией.



Кроме того, Украина предложила участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 10 декабря. Это предложение также отвергла Россия.



Украинская делегация также уточнила, что проведение обмена удерживаемыми лицами позволило бы освободить 60 человек.