Директор мобильного оператора «ДНР» объяснил причины проблем со связью

Проблемы со связью в отдельных районах Донецкой области вызваны большим ростом числа абонентов. Об этом заявил директор мобильного оператора связи «Феникс» Николай Хардиков на брифинге в Донецке.



Хардиков извинился за качество связи. «Хотелось бы извиниться за те неприятные сюрпризы, которые возникли осенью этого года», — сказал он.



По его словам, количество подключений к сети непрерывно росло.



«Мы подозревали, что будет такой глобальный рост абонентской базы. И с 2020 года мы начали проработку сети, увеличение ее мощности и так далее. Были внедрены пилотные проекты в таких городах как Ясиноватая и Макеевка. По состоянию на 2019 год в республике работало всего 80 базовых станций 4G-LTE. Видя надобность и востребованность этой услуги, только за последний год мы построили 60 базовых станций и 25 еще будут достроены и запущены в эксплуатацию», — сказал Хардиков.



Он утверждает, что к концу 2022 года в «РОС «Феникс» надеются довести покрытие 4G практически до 100%.



В то же время Хардиков признал, что внедрение российского кода «+7» пока отложено. «К сожалению, сложившаяся ситуация отодвинула на второй план введение виртуального номера +7, но работы в этом направлении ведутся», — добавил директор «Феникса».