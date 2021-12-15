Президент Украины: Хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.



«Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных, а не эпизодических ролей, в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины», — сказал Зеленский.



Президент отметил, что не чувствует давления со стороны США в отношении выполнения политической части Минских соглашений по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



«Давления не ощущаю. Если будет — обязательно скажу», — заявил Зеленский.