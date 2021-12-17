Инспекция МАГАТЭ посетила Донецк и Луганск

Миссия МАГАТЭ завершила инспекционный визит в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Об этом сообщила член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Виктория Страхова.



По ее словам, выполнение таких инспекций и их организация — обязанность Украины согласно соглашения с МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором и нераспространении ядерного оружия.



«Проще говоря — из-за непроведения визита мы могли бы быть приравнены к странам третьего мира, которые потворствуют распространения ядерного оружия. В более практическом варианте — точно не хочу, чтобы ядерный материал из Украины всплыл бы в какой-то грязной бомбе», — подчеркнула Страхова.



По ее словам, попытки организовать этот визит длились года три.



«И да переговоры — это общение и с русскими, и общение с участниками консультацией, которые сейчас в Донецке и Луганске. И я надеюсь, что как мы договорились о визите МАГАТЭ можно и договориться и об обмене пленными», — резюмировала Страхова.



«Новости Донбасса» обратились за комментарием относительно результатов визита миссии МАГАТЭ к спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею Арестовичу, однако он сообщил, что пока не может дать больше информации, кроме той которую озвучила Страхова.

В украинской делегации в ТКГ неоднократно заявляли об угрозе радиоактивной катастрофы на Донбассе из-за затопления шахты «Юнком», где в 1979 году советские власти произвели ядерный взрыв.



В апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела шахту в «мокрую» консервацию, затопив ее.



Кроме того, в перечне для инспекции МАГАТЭ есть медицинское учреждение в Луганске, и исследовательский аппарат в Донецке, содержащий радиоактивные материалы.