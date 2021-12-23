В Донецке заявили о получении 270 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

Российский конвой сегодня доставил в Донецк 272 350 доз вакцины против коронавируса «Спутник Light». Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Препарат будут использовать для вакцинации и ревакцинации.



Желающим вакцинироваться нужно обратиться в любой пункт вакцинации, предварительная регистрация на сайте «минздрава» больше не нужна.

«Спутник Лайт» — российский препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V».



Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года. По данным «ДНР», на подконтрольной ей территории вакцинировались порядка 275 тысяч человек.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.