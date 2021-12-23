Российский «гумконвой» прибыл в Донецк и Луганск

Автомобили российского конвоя в Луганске. Фото: «ЛИЦ»

Автомобили очередного конвоя МЧС России прибыли на склад в Луганске. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Утверждается, что шесть грузовиков доставили в Луганск 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов, началась разгрузка.



Кроме того, автомобили конвоя прибыли в Донецк.



Это уже 105-й «гумконвой», который направила Россия за время конфликта на Донбассе.

Предыдущий 104-й «гумконвой» из России прибывал в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск 25 ноября. МИД Украины отреагировал на прибытие российских грузовиков нотой протеста, из-за того, что они пересекли неподконтрольный Киеву участок границы.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.