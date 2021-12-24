В Мариуполе задержаны члены ОПГ, похищавшие людей для наркобизнеса

В Мариуполе Донецкой области СБУ нейтрализовала международную криминальную группировку. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.



По данным спецслужбы, деятельность группировки координировал с уроженец одной из стран Южного Кавказа, «вор в законе», причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.



«По его заданию, участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес. Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона из-за совершения разбойных нападений на граждан и выбивания из них денег», — говорится в сообщении.



По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения.



Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч долларов.



Правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего.



В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений за ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.