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Новые услуги для ВПЛ в «Дие»: заявку на помощь можно подать за всю семью

Анастасия Гришкова
21 мая 2024, 18:00

Новые услуги для ВПЛ в «Дие»: заявку на помощь можно подать за всю семью

Приложение «Дия». Фото: Минцифры Приложение «Дия». Фото: Минцифры

В приложение «Дия» весной добавили новые услуги для вынужденно перемещенных лиц. В частности, теперь оформить справку и помощь от государства на всю семью можно прямо в приложении. Как это сделать читайте — в материале «Новости Донбасса».

Какие услуги для ВПЛ есть в «Дие»:

  • помощь для ВПЛ;
  • смена адреса фактического проживания;
  • отмена статуса ВПЛ.

Как отмечают в министерстве цифровой трансформации, подать заявление на справку ВПЛ можно сразу за всю семью: себя, мужа или жену и детей.

Также в министерстве отметили, что оформить выплаты можно и для детей, родившихся уже после перемещения родителей.

Денежная помощь для всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.

«Раньше каждый подавал заявление за себя, а оформить выплаты онлайн на детей, родившихся уже после перемещения, было невозможно», — говорят в министерстве.

Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении «Дия»:

  1. Обновите «Дию».
  2. Зайдите в приложение и нажмите Сервисы.
  3. Получите статус ВПЛ.
  4. Укажите свое текущее местонахождение, подтвердите геолокацию.
  5. Введите данные о членах семьи
  6. Выберите карту «єПідтримка» (еПоддержка), чтобы получить финансовую помощь.
  7. Укажите, какая помощь вам необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи, и оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ появится в «Дие» рядом с другими цифровыми документами, а средства будут выплачены на карточку «еПоддержка».

Однако следует обратить внимание, что сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ.

Кроме приложения «Дия», подать заявление на помощь от государства можно в Управлении социальной защиты населения и Центре предоставления административных услуг.

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На какую помощь от государства могут рассчитывать ВПЛ

Украинцы, которые стали вынужденно перемещенными лицами в связи с вооруженной агрессией РФ, могут получить помощь от государства в размере 2 тысяч гривен и 3 тысячи гривен для людей с ограниченными возможностями и детей.

Помощь назначается на 6 месяцев вынуждено перемещенному лицу, который впервые обратился за получением помощи, и выплачивается ежемесячно.

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