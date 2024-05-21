Новые услуги для ВПЛ в «Дие»: заявку на помощь можно подать за всю семью

Приложение «Дия». Фото: Минцифры

В приложение «Дия» весной добавили новые услуги для вынужденно перемещенных лиц. В частности, теперь оформить справку и помощь от государства на всю семью можно прямо в приложении. Как это сделать читайте — в материале «Новости Донбасса».

Какие услуги для ВПЛ есть в «Дие»:

помощь для ВПЛ;

смена адреса фактического проживания;

отмена статуса ВПЛ.

Как отмечают в министерстве цифровой трансформации, подать заявление на справку ВПЛ можно сразу за всю семью: себя, мужа или жену и детей.



Также в министерстве отметили, что оформить выплаты можно и для детей, родившихся уже после перемещения родителей.



Денежная помощь для всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.



«Раньше каждый подавал заявление за себя, а оформить выплаты онлайн на детей, родившихся уже после перемещения, было невозможно», — говорят в министерстве.

Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении «Дия»:

Обновите «Дию». Зайдите в приложение и нажмите Сервисы. Получите статус ВПЛ. Укажите свое текущее местонахождение, подтвердите геолокацию. Введите данные о членах семьи Выберите карту «єПідтримка» (еПоддержка), чтобы получить финансовую помощь. Укажите, какая помощь вам необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи, и оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ появится в «Дие» рядом с другими цифровыми документами, а средства будут выплачены на карточку «еПоддержка».



Однако следует обратить внимание, что сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ.



Кроме приложения «Дия», подать заявление на помощь от государства можно в Управлении социальной защиты населения и Центре предоставления административных услуг.

На какую помощь от государства могут рассчитывать ВПЛ

Украинцы, которые стали вынужденно перемещенными лицами в связи с вооруженной агрессией РФ, могут получить помощь от государства в размере 2 тысяч гривен и 3 тысячи гривен для людей с ограниченными возможностями и детей.



Помощь назначается на 6 месяцев вынуждено перемещенному лицу, который впервые обратился за получением помощи, и выплачивается ежемесячно.