Новые услуги для ВПЛ в «Дие»: заявку на помощь можно подать за всю семью

В приложение «Дия» весной добавили новые услуги для вынужденно перемещенных лиц. В частности, теперь оформить справку и помощь от государства на всю семью можно прямо в приложении. Как это сделать читайте — в материале «Новости Донбасса».
Как отмечают в министерстве цифровой трансформации, подать заявление на справку ВПЛ можно сразу за всю семью: себя, мужа или жену и детей.
Также в министерстве отметили, что оформить выплаты можно и для детей, родившихся уже после перемещения родителей.
Денежная помощь для всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.
«Раньше каждый подавал заявление за себя, а оформить выплаты онлайн на детей, родившихся уже после перемещения, было невозможно», — говорят в министерстве.
Справка ВПЛ появится в «Дие» рядом с другими цифровыми документами, а средства будут выплачены на карточку «еПоддержка».
Однако следует обратить внимание, что сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ.
Кроме приложения «Дия», подать заявление на помощь от государства можно в Управлении социальной защиты населения и Центре предоставления административных услуг.
Украинцы, которые стали вынужденно перемещенными лицами в связи с вооруженной агрессией РФ, могут получить помощь от государства в размере 2 тысяч гривен и 3 тысячи гривен для людей с ограниченными возможностями и детей.
Помощь назначается на 6 месяцев вынуждено перемещенному лицу, который впервые обратился за получением помощи, и выплачивается ежемесячно.
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