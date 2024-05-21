Войска РФ сбросили четыре КАБа на поселок Золочев: разрушены детский сад, рынок и дома

Сегодня Россия сбросила четыре КАБа на Золочевскую громаду. Об этом в эфире «Єдиних новин» рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Разрушен местный рынок, где возник пожар торговых павильонов, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения. В эту минуту — без пострадавших», — заявил Синегубов.
На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram
На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram
На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram
На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram
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