Войска РФ сбросили четыре КАБа на поселок Золочев: разрушены детский сад, рынок и дома

На детский сад в селе Золочев россияне сбросили КАБ. Фото: Синегубов / Telegram

Сегодня Россия сбросила четыре КАБа на Золочевскую громаду. Об этом в эфире «Єдиних новин» рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.







«Разрушен местный рынок, где возник пожар торговых павильонов, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения. В эту минуту — без пострадавших», — заявил Синегубов.

На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram

На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram

На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram

На село Золочев россияне сбросили КАБы. Фото: Синегубов / Telegram

Напомним, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус рассказал, как коммунальщики хоронят людей, самостоятельно делая гробы.