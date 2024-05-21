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Болгария потребует от «Газпрома» €400 млн компенсации за прекращение поставок газа

21 мая 2024, 16:18

Болгария потребует от «Газпрома» €400 млн компенсации за прекращение поставок газа

Болгария потребует от «Газпрома» компенсации убытков в размере €400 млн за прекращение поставок газа. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, пишет официальный канал Министерства энергетики Украины.

Он напомнил, что Россия прекратила поставлять газ болгарской компании Bulgargaz еще в апреле 2022 года, после того, как Болгария отказалась платить России поставки газа исключительно в рублях.

Сумма ущерба составляет около 400 млн евро. Как отметил Владимир Малинов, в случае если претензия не будет удовлетворена добровольно в краткосрочной перспективе, Bulgargaz передаст дело в Международный арбитражный суд в Париже.

Напомним, в феврале 2024 года, министр обороны Болгарии Тодор Тягарев пообещал, что в скором времени Украине будет отправлена новая военная помощь, в частности, обещанные БТР.

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