Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице

В Виннице переселенцы с Донбасса за свои средства строят кооперативный многоэтажный жилой дом. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



Инициатором строительства выступила общественная организация «Спільна справа», которую возглавляет переселенец из Горловки Юрий Зыков.



«Мы показываем, что такое возможно. Возможна самоорганизация людей, возможно взаимодействие с органами власти», — отмечает Зыков.



Помогли переселенцам и местные власти: Винницкий горсовет выделил земельный участок под застройку. Кроме того, чиновники помогли с изготовлением проектно-сметной документации, а мэр поспособствовал выделению более миллиона гривен из городского бюджета.



Строительство дома стартовало в 2020 году, его должны ввести в эксплуатацию в 2022-м. Общая стоимость проекта составляет 61,5 миллиона гривен. Первый взнос для каждого переселенца — 30%, дальше действует рассрочка.



Юрий Зыков вспоминает, что заняться общественной деятельностью его побудил пример общественников из Винницы. «Здесь в Виннице очень сильная громада. Я именно говорю про общественный сектор. И настолько они сплоченные, и так они отнеслись, знаете, к нам [хорошо]», — говорит переселенец.



В прошлом Юрий работал на шахте в Горловке. "У нас же не было опыта работы в общественном секторе. Ну представьте себе, вы работаете в магазине, или я - на шахте, я никогда, я и не знал, что оно такое вообще есть", - вспоминает он о своих первых шагах в качестве активиста.



Инициативные шахтеры есть и на Западе Украины. Среди них — работник угледобывающего предприятия из Червонограда (Львовская область) Андрей Шевчук. С 2014 года он и другие волонтеры помогают украинским военнослужащим на Донбассе.

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