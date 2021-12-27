Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице

27 декабря 2021, 18:28

Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице

В Виннице переселенцы с Донбасса за свои средства строят кооперативный многоэтажный жилой дом. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Инициатором строительства выступила общественная организация «Спільна справа», которую возглавляет переселенец из Горловки Юрий Зыков.

«Мы показываем, что такое возможно. Возможна самоорганизация людей, возможно взаимодействие с органами власти», — отмечает Зыков.

Помогли переселенцам и местные власти: Винницкий горсовет выделил земельный участок под застройку. Кроме того, чиновники помогли с изготовлением проектно-сметной документации, а мэр поспособствовал выделению более миллиона гривен из городского бюджета.

Строительство дома стартовало в 2020 году, его должны ввести в эксплуатацию в 2022-м. Общая стоимость проекта составляет 61,5 миллиона гривен. Первый взнос для каждого переселенца — 30%, дальше действует рассрочка.

Юрий Зыков вспоминает, что заняться общественной деятельностью его побудил пример общественников из Винницы. «Здесь в Виннице очень сильная громада. Я именно говорю про общественный сектор. И настолько они сплоченные, и так они отнеслись, знаете, к нам [хорошо]», — говорит переселенец.

В прошлом Юрий работал на шахте в Горловке. "У нас же не было опыта работы в общественном секторе. Ну представьте себе, вы работаете в магазине, или я - на шахте, я никогда, я и не знал, что оно такое вообще есть", - вспоминает он о своих первых шагах в качестве активиста. 

Инициативные шахтеры есть и на Западе Украины. Среди них — работник угледобывающего предприятия из Червонограда (Львовская область) Андрей Шевчук. С 2014 года он и другие волонтеры помогают украинским военнослужащим на Донбассе.

Информационный проект «Дивись.Info» и «Новостей Донбасса» реализуется в рамках Программы поддержки межрегионального сотрудничества «Изменим страну вместе», которая реализуется Ассоциацией органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты — Украина» и финансируется за счет областных бюджетов Львовской и Закарпатской областей.

Читайте также:

«Украдено по максимуму». Как борются с коррупцией в Покровске

Еще по теме

Люди
Переселенцы ВПЛ Неравнодушные
Места
Винница

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
09:15
«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль
21:50
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
21:23
Главные новости Донбасса за неделю
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
10:58
«ДНР»: За сутки 226 человек заболели коронавирусом, еще 15 умерли
09:46
«ЛНР» сообщила о 14 заболевших коронавирусом и троих умерших за сутки
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
все новости
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
21:23
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов готовят законопроекты
20:54
Шансы на обмен пленными до конца года очень невелики — Гармаш
19:58
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год с военной помощью Украине
19:01
ООН доставила в ОРДЛО 28 тонн гуманитарного груза
18:33
Должен рассмотреть президент: Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала нужное число голосов
18:28
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
17:58
В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в «серой» зоне
17:26
ООС: Боевики 9 раз нарушили режим «тишины», тяжело ранены двое украинских военных
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:21
Еще четыре человека умерли от коронавируса на Донетчине
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
14:20
Американский самолет-разведчик мониторит ситуацию на Донбассе
13:32
Лавров сказал, когда состоятся переговоры с США о «гарантиях безопасности»
12:35
МИД РФ: Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов готовят законопроекты
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция