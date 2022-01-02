В Донецке два пассажирских автобуса попали в ДТП, есть пострадавшие

В Донецке 1 января произошло два ДТП с участием пассажирского транспорта. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в спасательной службе при группировке «ДНР».



В Калининском районе два легковых авто столкнулись с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадало шесть человек, двое из которых пассажиры автобуса (маршрут № 23). Четверо пострадавших госпитализированы.



В Ленинском районе возле спорткомплекса два легковых автомобиля также столкнулись с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых водитель автобуса (маршрут № 25). Все пострадавшие госпитализированы.