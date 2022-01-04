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В Мариуполе на территории меткомбината обнаружили мертвыми троих молодых людей

04 января 2022, 18:29

В Мариуполе на территории меткомбината обнаружили мертвыми троих молодых людей

В Мариуполе сегодня на территории комбината «Азовсталь» обнаружили тела троих молодых людей. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего, передает 0629.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью Группы Метинвест в Мариуполе, 4 января 2022 года около 11:20 при обходе газового цеха меткомбината «Азовсталь», в неэксплуатируемом, подготовленном к проведению демонтажных работ помещении здания конверсии, были обнаружены три мужчины без признаков жизни.

Сотрудники предприятия вызвали медиков и полицию. Было установлено, что мужчины не являются работниками «Азовстали».

«Что они делали на территории металлургического комбината, и в результате чего наступила смерть, разбираются правоохранители», — отметили в Метинвесте.

Накануне в Мариуполе были объявлены в розыск три человека. Полиция пока не комментирует инцидент, но не исключается, что погибшие — это те самые пропавшие молодые люди.

1 января был объявлен в розыск 16-летний Никита Г. В 21:00 он ушел от знакомой на улице Кальмиусской, и с тех пор связь с ним была потеряна. Парень занимался боксом. Когда он пропал, тренер поддерживал связь с мамой мальчика, полиция нашла его телефон. Волонтеры прочесывали территорию Правого берега.

Было установлено, что он присоединился к мужчинам, проживающим по улице Нижние Аджахи. Это Арсен Л. (1996 г.р.) и Николай Д. (1988 г.р.). Вместе они вышли из дома №24, и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно.

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